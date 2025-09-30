Donald Trump promete un giro radical en las fuerzas armadas para resucitar el espíritu guerrero

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un drástico cambio de rumbo para las fuerzas armadas de su país, prometiendo ante la cúpula militar que “resucitará el espíritu guerrero” que, según afirmó, “ganó y construyó esta nación”. Durante un encuentro poco habitual con generales y almirantes en Quantico, Virginia, Trump declaró que en los próximos años transformará a las fuerzas armadas para que sean “algo más fuerte, más recio, más rápido”. La materialización de esta visión fue detallada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien sostuvo que es necesario reformar la institución para terminar con lo que calificó como “décadas de decadencia” causadas por políticas de diversidad.

En la misma reunión, que congregó a altos mandos de bases de todo el mundo, Hegseth proclamó el fin de la “basura ideológica” dentro de la estructura militar. Como ejemplos de estas políticas a erradicar, mencionó las preocupaciones sobre el cambio climático, el acoso, los líderes “tóxicos” y los ascensos basados en criterios de raza o género. En una clara definición del nuevo enfoque, el secretario de Guerra, según la nueva terminología adoptada por el gobierno de Trump, enfatizó: “Vamos a poner fin a la guerra contra los guerreros”.

Esta nueva “mentalidad guerrera”, en palabras de Hegseth, implicará un retorno a estándares de reclutamiento y entrenamiento fundamentados en la capacidad masculina en términos de resistencia física. El jefe del Pentágono intentó aclarar el alcance de la medida respecto al personal femenino. “Quiero ser muy claro: no se trata de impedir a las mujeres servir”, insistió, añadiendo que las oficiales de su país son las mejores del mundo. Sin embargo, explicó que para trabajos que requieran poder físico en combate, los estándares deben ser “neutrales, y altos”. La nueva política quedó resumida en su declaración final sobre el tema: “Si las mujeres pueden lograrlo, excelente. Si no, pues así será”. (Agencia OPI Santa Cruz)