Patricia Bullrich presiona a José Luis Espert por un presunto pago de 200 mil dólares

- Publicidad -

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, instó públicamente al diputado José Luis Espert a que ofrezca una respuesta clara sobre si recibió o no dinero de Federico “Fred” Machado, un empresario vinculado a una causa por narcotráfico. La principal candidata de La Libertad Avanza en la Capital Federal expresó su desacuerdo con la postura que Espert adoptó durante una entrevista televisiva, donde se negó a confirmar o negar la recepción de 200.000 dólares provenientes de un fideicomiso que la Justicia de Estados Unidos investiga. Bullrich fue enfática al señalar que Espert “tiene que volver a los medios y contestar claro“, argumentando que cuando una persona no tiene nada que ocultar, lo mejor es hablar directamente.

La funcionaria contextualizó la situación de Espert en la campaña presidencial de 2019, momento en que se habría producido el aporte financiero. Sostuvo que en aquel entonces, el actual diputado “era un novato” en la arena política y que por esa inexperiencia podría no haber contado con los mecanismos para analizar el origen de los recursos utilizados. Según Bullrich, Machado fue procesado recién en 2021, por lo cual era factible que en 2019 Espert “podría tranquilamente no saber” de las presuntas actividades ilícitas del financista. Machado se encuentra actualmente con prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de una resolución de la Corte Suprema sobre un pedido de extradición de Estados Unidos, donde su socia en el fideicomiso, Debra Lynn Mercer, ya fue condenada a 16 años de prisión.

Bullrich también buscó deslindar al Presidente de la controversia, afirmando que la responsabilidad de aclarar la situación recae en los propios dirigentes para proteger el proyecto político y su promesa de transparencia. “Para salvar al Presidente y al proyecto, cada uno tiene que hacer su aporte“, declaró, insistiendo en que es Espert quien debe dar las explicaciones. Al mismo tiempo, diferenció su reclamo de lo que calificó como un “embate tardío y oportunista que hace la oposición“, en referencia a las acusaciones de dirigentes como Juan Grabois.

- Publicidad -

En este sentido, la ministra defendió a Espert de los intentos por removerlo de una comisión parlamentaria, calificando la maniobra como un “manoseo total y absoluto de las instituciones“. Aseguró que el video de Grabois donde se acusa al diputado “cuenta lo que a él le conviene contar” y que el objetivo final de estos ataques es socavar las “columnas vertebrales” de su espacio, como la transparencia y la lucha contra la corrupción estatal. Finalmente, Bullrich contrastó la exigencia de su espacio con la actitud de otros sectores, al afirmar que “en La Libertad Avanza tenemos una vara muy alta y el voto liberal y republicano exige respuestas“, a diferencia del voto kirchnerista que, según ella, “es un voto religioso que no exige ninguna respuesta“. (Agencia OPI Santa Cruz)