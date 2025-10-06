José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto tras bajar su candidatura

- Publicidad -

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, renunció a la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La dimisión al influyente cargo se produjo inmediatamente después de que el legislador le presentara al presidente Javier Milei, durante la jornada del domingo, su declinación a la candidatura para las próximas elecciones legislativas de octubre, la cual fue aceptada por el mandatario. El propio Milei calificó la decisión de Espert de dar un paso al costado como un acto “maravilloso” que demostró que “no son lo mismo”, remarcando que el diputado “antepuso el país a una situación personal”.

En sus declaraciones, Espert enmarcó su renuncia a la postulación electoral como un gesto para que el país tenga “la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia” y para proteger el cambio que el Presidente “está llevando adelante con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”. Atribuyó su situación a una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”, apuntando de forma directa al kirchnerismo y a los candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana y Juan Grabois. En esa misma línea, calificó de “despiadado” el juicio mediático que recibió y al que, aseguró, “no se seguirá prestando”.

El ex candidato libertario afirmó no tener “nada que ocultar” y se comprometió a demostrar su “inocencia” ante la Justicia, destacando que lo hará “sin fueros ni privilegios”. Asimismo, envió un mensaje a sus compañeros de La Libertad Avanza, a quienes les solicitó “que no se dejen psicopatear”, prometiendo que les dará las explicaciones correspondientes “en su debido momento y en donde corresponda”. Espert concluyó que los hechos que motivaron su decisión fueron “una gran mentira para ensuciar este proceso electoral” y evitar el debate de fondo sobre el rumbo del país, y que su renuncia busca impedir que el proyecto político que integra “se desmorone”. (Agencia OPI Santa Cruz)