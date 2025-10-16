Justicia rechaza unificar causas contra Espert por fondos de Machado

- Publicidad -

El juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi rechazó un pedido de la defensa del diputado José Luis Espert para unificar en Comodoro Py dos investigaciones en su contra, una de ellas por haber recibido 200 mil dólares del acusado de lavado de dinero del narcotráfico, Fred Machado. El magistrado consideró que el planteo era prematuro y podría entorpecer la causa que tramita en la justicia federal de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli.

La solicitud fue presentada por el abogado de Espert, Alejandro Freeland, quien argumentó la conexidad entre ambas pesquisas y pidió a Martínez De Giorgi que reclamara la inhibición de su par de San Isidro. La fiscal que interviene en la causa de Comodoro Py, Alejandra Mángano, ya se había opuesto a la unificación por considerarla una medida apresurada en esta etapa del proceso.

La investigación que se lleva adelante en San Isidro se inició el 25 de septiembre último a raíz de una denuncia de Juan Grabois y se centra en la presunta recepción e incorporación al sistema financiero de 200.000 dólares en efectivo. Según la acusación, el pago habría sido realizado por Machado a Espert el 1 de febrero de 2020 con fondos provenientes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. El juez Mirabelli impuso el secreto de sumario y ordenó procedimientos en el marco de esta pesquisa.

Por su parte, la causa radicada en Comodoro Py desde el 19 de abril de 2021 investiga presuntos delitos con los aportes de la campaña presidencial de Espert de 2019. Específicamente, se indaga sobre el supuesto financiamiento de 35 vuelos en aviones privados y el uso de una camioneta blindada que habrían sido suministrados por Federico Andrés Machado. Al coincidir con la fiscalía, Martínez De Giorgi concluyó que no se cuenta con elementos suficientes para resolver la unificación y que una decisión contraria podría resultar contraproducente para el avance de la investigación en San Isidro. (Agencia OPI Santa Cruz)