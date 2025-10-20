Swap de US$ 20.000 millones a cinco días de las elecciones

- Publicidad -

Argentina y Estados Unidos anunciaron hoy un swap de monedas por US$ 20.000 millones, en un intento por garantizar el pago de la deuda nacional y estabilizar los mercados. La confirmación del acuerdo entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se produjo a media hora del inicio de las operaciones financieras de este lunes y cuando faltan solo cinco ruedas para las elecciones del 26 de octubre.

El BCRA, presidido por Santiago Bausili, emitió un parte oficial señalando que el acuerdo busca “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina“. El comunicado añade que el objetivo tiene “especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible“. Según la entidad, “el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes“.

La información del Gobierno argentino sostiene que estas operaciones “permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales“. No obstante, la información difundida esta mañana no precisa datos esenciales del mecanismo, tales como los tramos de desembolso, las condiciones de activación, los plazos de devolución o los intereses que devengará el intercambio de monedas.

El principal objetivo del anuncio, que pone fin a varias semanas de conversaciones, es “mostrarles a los inversores que Argentina contará con los fondos necesarios para pagar los abultados vencimientos de deuda en moneda extranjera” que debe afrontar el país en los próximos meses. La confirmación llega en un momento clave mientras el mercado financiero “sigue inquieto por la falta de definiciones“. Este respaldo es el cuarto intento del Gobierno en ese sentido, luego de dos acuerdos con el FMI y las intervenciones directas del Tesoro, buscando una fuerte baja del Riesgo País para volver a los mercados.

El parte oficial concluyó que “este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina“. Sin embargo, pese al esfuerzo por fortalecer la capacidad de respuesta ante la volatilidad, la medida no ataca la incertidumbre de fondo. La duda de los inversores, que según la fuente no se despeja con operaciones de este tipo, “pasa por el régimen cambiario que habrá luego de las elecciones“. (Agencia OPI Santa Cruz)