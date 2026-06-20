Milei y Villarruel protagonizan un acto fracturado en Santa Fe

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La vicepresidenta de la Nación evitó la exclusión dispuesta por la Casa Rosada y confirmó su asistencia a la ceremonia de las 10:00 horas en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera. Su presencia profundizará la distancia con el Poder Ejecutivo nacional, en una jornada donde el mandatario exhibirá su apoyo al cuestionado ministro coordinador.

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezará el 20 de junio de 2026 el acto central por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en un escenario cruzado por la ruptura institucional con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el respaldo político al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, investigado por la justicia federal respecto de su evolución patrimonial. La titular del Senado de la Nación asistirá a la ceremonia oficial sin contar con una invitación formal de la Presidencia de la Nación, lo que expondrá de forma directa la división en la cúpula del Poder Ejecutivo nacional ante el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Qué se dirime en el escenario oficial

El armado del protocolo de la Presidencia de la Nación, bajo las directivas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dispuso una separación física en el escenario para evitar que Victoria Villarruel comparta la primera línea con los ministros nacionales. Según fuentes de la Gobernación de Santa Fe, la vicepresidenta de la Nación será ubicada junto a las autoridades de la provincia de Santa Fe, separada por un pasillo técnico del bloque de funcionarios federales.

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La presencia de Manuel Adorni al lado de Javier Milei operará como una ratificación del funcionario en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta muestra de apoyo del Poder Ejecutivo nacional ocurre en un contexto de presiones internas provenientes de sectores aliados y de citaciones pendientes en la Cámara de Senadores de la Nación para que el ministro coordinador rinda su informe de gestión.

Cómo será el operativo de seguridad ante las protestas

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe coordinó un despliegue de 350 efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales, en cooperación con la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, para custodiar los alrededores del Monumento Histórico Nacional a la Bandera. La policía santafesina establecerá 3 anillos de seguridad que restringirán los accesos vehiculares y peatonales a partir de las 06:00 horas.

Estas medidas de control responden a las movilizaciones y protestas convocadas para el 20 de junio de 2026 por la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Rosario y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Fe. Los sindicatos anunciaron concentraciones en las inmediaciones del perímetro restringido en rechazo a la política económica aplicada por el gobierno de Javier Milei.

Antecedentes del conflicto

La fractura en la cúpula del Poder Ejecutivo nacional sumó un punto de tensión previo cuando Manuel Adorni asumió la Jefatura de Gabinete de Ministros el 5 de noviembre de 2025, en reemplazo de Guillermo Francos, tras las elecciones legislativas nacionales de ese año. Desde ese quiebre institucional, los canales de comunicación formal entre la Presidencia de la Nación y la presidencia del Senado de la Nación quedaron interrumpidos.

La última participación conjunta de la fórmula presidencial en la provincia de Santa Fe tuvo lugar el 20 de junio de 2024, oportunidad en la que Javier Milei tomó juramento a los cadetes militares en el mismo Monumento Histórico Nacional a la Bandera. En la antesala de la ceremonia de 2026, Victoria Villarruel utilizó su cuenta oficial de la red social X el 18 de junio para forzar su incorporación al evento público, declarando a Rosario como su segunda casa y la cuna de su familia paterna. (Agencia OPI Santa Cruz)