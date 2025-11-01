Adorni asume como Jefe de Gabinete para profundizar las reformas

- Publicidad -

Manuel Adorni anunció su designación como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Guillermo Francos. A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, Adorni agradeció al presidente Javier Milei por la confianza para encabezar lo que definió como “una nueva etapa” del Gobierno nacional, donde la prioridad será “profundizar las reformas estructurales“.

El funcionario expresó que es “un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos“. Asimismo, Adorni agradeció el acompañamiento “a todo el Gabinete de Ministros” y extendió un agradecimiento específico a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “por la confianza y el apoyo permanente“.

El flamante jefe de Gabinete dejará formalmente su rol como vocero, función que asumió en 2023 tras una carrera como periodista económico en radio y televisión. No obstante, se informó que Adorni continuará siendo el “principal comunicador” de las medidas que adopte el Poder Ejecutivo.



Adorni, quien compitió en las elecciones porteñas de mayo pasado y resultó electo, no llegará a la Legislatura de la Ciudad, según se descuenta en el texto. El funcionario concluyó su mensaje de asunción con una invocación religiosa: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”. (Agencia OPI Santa Cruz)