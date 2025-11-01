Rige la reforma que elimina los fueros en Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Desde el viernes 31 de octubre rige en Chubut la reforma constitucional que elimina los fueros a legisladores, funcionarios, magistrados y sindicalistas tras aprobarse el referéndum el pasado 26 de octubre junto al desarrollo de las elecciones legislativas nacionales.

El secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio ratificó que se promulga la reforma que obtuvo más del 63% de votos afirmativos.

Tullio señaló que el referéndum constitucional arrojó “un resultado contundente a favor del sí, con más del 63% de los votos”.



Este viernes al concluir el escrutinio definitivo de las elecciones y el referéndum el Tribunal Electoral comunica los resultados al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, y “efectivamente se completa el proceso de promulgación y entra en vigencia el nuevo texto constitucional”. (Agencia OPI Chubut)