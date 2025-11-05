Extraditan a EEUU a Federico Machado financista de José Luis Espert

- Publicidad -

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de vínculos con el narcotráfico y financista de campaña del diputado José Luis Espert, será extraditado hoy a los Estados Unidos. Según informaron fuentes oficiales, la extradición se concretará en el vuelo UA 818 de United Airlines, que partirá desde el Aeropuerto de Ezeiza a las 22:00 con destino a Houston.

La investigación contra Machado es conducida por la Justicia estadounidense, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas. Las autoridades norteamericanas lo investigan por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas, tanto en el exterior como en la Argentina.

Machado fue detenido en abril del año 2021 en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición. La Corte Suprema de Justicia autorizó dicha solicitud, por lo que el empresario aeronáutico fue trasladado a Buenos Aires para ser entregado a las autoridades de Estados Unidos.

El caso involucra al diputado presidencial José Luis Espert, quien recibió financiamiento de Machado. Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia de 200.000 dólares en la cuenta personal de Espert. Dicha transferencia se registró en concepto de “asesorías” contables.

Esta situación derivó en consecuencias políticas directas para el legislador libertario. Espert no solo renunció a su candidatura, sino que también se tomó licencia en sus funciones dentro del Congreso Nacional, donde ocupaba el cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. (Agencia OPI Santa Cruz)