Venta de insumos para construcción cayó 2,2% mensual en octubre

La venta de insumos para la construcción registró una dinámica mixta en octubre, con un aumento del 10,1% con relación al mismo mes del año pasado, pero experimentando una caída del 2,2% frente a septiembre. De esta forma, el acumulado de enero-octubre de 2025 cerró 7,2% por encima del mismo período del año anterior, según el Indicador Construya que sigue la evolución del sector.

Pese al balance acumulado positivo, el informe del sector advirtió sobre el impacto del contexto macroeconómico. “El escenario de elevada volatilidad financiera que atravesamos en los últimos cuatro meses afectó la dinámica sectorial, consolidando el estancamiento de los despachos al mercado interno”, señaló el texto.

Hacia el futuro, el sector expresó que confía en que “el horizonte de planeamiento se vaya despejando, disminuyendo la percepción de riesgo y, en consecuencia, el costo del dinero, todo lo cual potenciaría la inversión inmobiliaria y en construcción”.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya. Estos productos son: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. (Agencia OPI Santa Cruz)