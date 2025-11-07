Buscan a dos jubilados con drones y perros en cuatro sectores

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa con la búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y de Juana Inés Morales, de 69. La operación implica un extenso sector de rastrillaje y un amplio despliegue de efectivos policiales, canes y recursos materiales en las áreas cercanas a donde fue hallado el vehículo en el que se transportaban y la última ubicación registrada por el GPS de uno de sus teléfonos.

Las tareas comprendieron un recorrido de varios kilómetros desde el punto de hallazgo del vehículo hacia distintas direcciones. También se abarcó el sector correspondiente a la última ubicación registrada por el GPS del teléfono celular de Morales, información aportada por sus hijas, extendiéndose hasta la playa de Restinga Alí.

En los diversos operativos participan efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), las Divisiones de Búsqueda de Personas, Canes y Montada, e Infantería. Se suma la representación provincial del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de Argentina y personal de los Bomberos Voluntarios de Trelew y Bahía Blanca.

- Publicidad -

Durante las últimas horas, los rastrillajes se concentraron en cuatro sectores. El primero abarcó desde el punto de hallazgo del vehículo y la Ruta Nacional N° 3, finalizando en el camino hacia Ruta 1, en Caleta Córdova. Un segundo operativo se centró en el área de la última ubicación del GPS hasta la playa de Restinga Alí. La pesquisa también se extendió desde la zona del vehículo siguiendo el cañadón en dirección Oeste, incluyendo la ladera del cerro donde efectivos habían percibido fuertes olores de putrefacción en rastrillajes previos, cubriendo un radio de 6 kilómetros con un dron. Finalmente, un relevamiento terrestre cubrió 9 kilómetros por el cañadón en dirección al mar. (Agencia OPI Chubut)