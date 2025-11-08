Paz Pereira inicia mandato en Bolivia rodeado de líderes regionales

- Publicidad -

Rodrigo Paz Pereira fue investido este sábado como presidente de Bolivia, iniciando un nuevo ciclo político y económico tras ganar el inédito balotaje de octubre. La asunción, realizada en La Paz bajo la lluvia y con la presencia de los presidentes Javier Milei de Argentina, Gabriel Boric de Chile, Santiago Peña de Paraguay, Yamandú Orsi de Uruguay y Daniel Noboa de Ecuador, ocurre en un contexto de profunda crisis nacional. Esta situación está marcada por la escasez de dólares y combustibles, inflación y el encarecimiento de alimentos y servicios. El flamante mandatario prometió aplicar un modelo de “capitalismo para todos” y distanció su gestión de las posturas anteriores al asegurar que Bolivia “vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia”.

La gestión de Paz Pereira comienza con un complejo panorama económico y social. Su modelo de “capitalismo para todos” se enfoca en otorgar créditos baratos a emprendedores y aplicar rebajas arancelarias a la importación de tecnología y vehículos. En un esfuerzo por estabilizar la economía, días antes de la toma de posesión, Paz viajó a Estados Unidos para reunirse con organismos multilaterales y asegurar la provisión de combustibles y la llegada de dólares. Su oficina destacó un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como el inicio de una “nueva etapa” en la relación bilateral. Esta apertura fue reforzada en la ceremonia, donde Paz agradeció la significativa concurrencia de líderes internacionales, interpretando la lluvia como un acto de limpieza de la “Pachamama”.

En su primer discurso a la nación, Paz Pereira agradeció a los mandatarios presentes y delegaciones internacionales, remarcando que “esta es la nueva Bolivia que se abre al mundo. Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas”. El nuevo jefe de Estado definió el carácter de su mandato al indicar que “este lugar no es de poder, es un mandato de servicio a la Patria. No nos han entregado un trono, si no una tarea”. Asimismo, prometió que comienza un “tiempo de libertad y también de responsabilidad”, asegurando que “nadie está por encima de la ley ni de la Patria”.

El nuevo mandatario dirigió duras críticas a la gestión anterior, describiendo una situación de colapso: “Nos dejan un país quebrado. Un país cansado, dividido, endeudado moral y materialmente”. Afirmó que el país enfrenta la “peor crisis de las últimas cuatro décadas” y advirtió que el “malgasto fue algo bueno, nos traicionaron”. Tras cifrar la deuda en “40.000 millones”, sentenció: “Nos traicionaron y la traición se paga en Bolivia”. Paz Pereira contrapuso su visión pragmática al afirmar que “la ideología no te da de comer. Lo que te da de comer es el empleo, la producción, el respeto a la propiedad privada”. El discurso concluyó con una interpelación directa a sus predecesores sobre los recursos naturales: “Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el litio, el gas?”. (Agencia OPI Santa Cruz)