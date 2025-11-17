Declaran emergencia climática y suspenden clases en gran parte de la provincia

- Publicidad -

El gobierno de Santa Cruz declarará la emergencia climática ante el temporal de viento que azotó los últimos días gran parte de la provincia provocando innumerables intervenciones de los equipos de emergencia y ante los daños producidos por ráfagas que superaron los 150 kilómetros por hora.

Además, se anunció la suspensión de clases en gran parte de la provincia que seguirá afectada por alerta meteorológica nivel naranja según el Servicio Meteorológico Nacional.

Este lunes hubo alerta naranja por vientos intensos en gran parte del territorio provincial que provocó intervenciones de Bomberos y Defensa Civil ante caída de postes de luz, voladura de techos, derrumbe de cercos perimetrales, cables cortados y rotura de vidrios, entre otros, sumado a la prohibición de circular por rutas nacionales y provinciales.

El jefe de Gabinete, Daniel Álvarez señaló que el gobierno declarará la emergencia climática por los daños que se produjeron en diferentes localidades de Santa Cruz tras una evaluación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

La declaración de emergencia permitirá acelerar gestiones, habilitar fondos específicos y atender con mayor rapidez a los sectores afectados y se gestionará con el gobierno nacional la posibilidad de un desembolso para cubrir los daños.

A su vez, el funcionario advirtió que este martes habrá un esquema preventivo similar con suspensión de clases en la zona norte provincial y las localidades costeras.

La decisión abarca instituciones públicas y privadas, tanto en el turno mañana como tarde, con el objetivo de evitar traslados en condiciones de riesgo.

También se dispensará de asistir a los lugares de trabajo de la administración pública a los trabajadores de las localidades de Río Gallegos, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Koluel Kaike, Jaramillo, Fitz Roy, Cañadón Seco, Puerto Deseado, Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia.

Del mismo modo, se dispuso que los empleados públicos queden exceptuados de asistir a sus lugares de trabajo durante la jornada del martes. Solo deberán presentarse los cargos políticos y jerárquicos, quienes tendrán la obligación de garantizar las guardias mínimas en las áreas críticas.

El gobernador Claudio Vidal expresó en sus redes sociales que “quiero agradecer profundamente a cada trabajador y trabajadora que hoy está enfrentando la emergencia climática en toda la provincia”.

“A nuestros bomberos, a la Policía, Protección Civil, Servicios Públicos, Vialidad Provincial, personal de salud, agentes municipales y comunales, y a cada persona que está poniendo el cuerpo para asistir a nuestras familias en cada localidad” indicó el gobernador.

A su vez agradeció “la responsabilidad de la mayoría de las familias que se quedaron en sus casas siguiendo las indicaciones del COE provincial, razón por la que no hemos tenido incidentes mayores”.

Vidal añadió que “la emergencia continúa en varias localidades de Santa Cruz hasta mañana. Ante cualquier necesidad, confíen en quienes hoy están en las calles para cuidarnos”.

De acuerdo con el informe presentado por las autoridades, los vientos más intensos se concentrarán en gran parte de la zona norte de Santa Cruz y en toda la costa atlántica. (Agencia OPI Santa Cruz)