Santa Cruz paralizada por alerta naranja: rutas y clases suspendidas

- Publicidad -

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la Provincia de Santa Cruz determinó la suspensión de la asistencia presencial para el personal general de la Administración Pública Provincial durante la jornada de este lunes 17 de noviembre. La medida responde a un alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que prevé vientos intensos del sector oeste, con ráfagas que podrían superar los 120 km/h, esperando picos mayores en zonas costeras, la meseta central y la cordillera.

Sin embargo, la suspensión de actividades no será total. El COE aclaró de manera explícita que la medida no alcanza a los cargos jerárquicos de la administración. Se solicitó la presencia de dichas jefaturas “en todos sus niveles y jurisdicciones“, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa y garantizar la capacidad de atención inmediata ante las posibles emergencias derivadas del temporal.

Esta decisión de mantener activas las líneas de mando contrasta con la paralización de otros sectores. El Consejo Provincial de Educación ya había anunciado la suspensión de clases en todos los niveles, tanto públicos como privados. En la misma línea, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) suspendió las actividades presenciales en todas sus sedes. El Ministerio de Salud, por su parte, dispuso la reprogramación de los turnos médicos asignados y el refuerzo de las guardias hospitalarias.

- Publicidad -

El COE Provincial confirmó además la restricción total de circulación en rutas provinciales y nacionales a partir de las 00:00 horas del lunes y por tiempo indeterminado, con operativos de control a cargo de Gendarmería y Seguridad Vial. Paralelamente, el Parque Nacional Los Glaciares informó el cierre de sus accesos desde la medianoche hasta las 18:00 del lunes, sujeto a la evolución del temporal. En Río Gallegos, se proyectan ráfagas de hasta 115 km/h.

Mientras se monitorea la evolución del evento, la Subsecretaría de Protección Civil reiteró a la población la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y asegurar objetos sueltos. Se mantienen activos los números de emergencia de Protección Civil (103), Policía (911) y Bomberos (100) para atender cualquier eventualidad. (Agencia OPI Santa Cruz)