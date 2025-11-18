Rescatan a un cóndor andino intoxicado en Chank Aike

- Publicidad -

Un operativo conjunto entre el Consejo Agrario Provincial, Fundación Bioandina y la asociación Somos Huellas Patagónicas lograron rescatar con vida a un cóndor andino juvenil en la estancia Chank Aike, ubicada a 20 kilómetros de Las Orquetas.

Según la información que reportó la propietaria de la estancia, Claire Lemaire indicó que el ejemplar juvenil presentaba signos compatibles con una posible intoxicación.

Somos Huellas Patagónicas informó que “suman 53 los cóndores rescatados en la región, siendo este el ejemplar número 11 recuperado con vida”.

Hasta el lugar acudieron integrantes de la Delegación del Consejo Agrario Provincial de la Cuenca Carbonífera, a cargo de Cristian Mansilla.

Participaron además el veterinario Christian Pesin Whitelegg, la representante de la Fundación Bioandina, Silvia Peralta, y el presidente de Somos Huellas Patagónicas, Franco Paz.

El ejemplar será trasladado para “su evaluación veterinaria en El Calafate y luego derivado al Ecoparque, donde continuará su recuperación bajo el seguimiento de la Fundación Bioandina”. (Agencia OPI Santa Cruz)