Trabajadores municipales de El Chaltén alcanzaron acuerdo salarial

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El municipio de El Chaltén junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alcanzaron un acuerdo salarial que implicará incrementos mensuales y bonos hasta el mes de julio de 2026.

En una a mesa paritaria encabezada por el intendente Néstor Ticó y representantes de ATE se cerró una pauta salarial que implica un incremento en la unidad salarial del 9% para los haberes del mes de abril e incrementos mensuales del 2,5% para mayo, junio y julio, mientras que se otorgarán un bono de 50 mil pesos en marzo y 70 mil en junio.

El acuerdo se alcanzó en un contexto financiero complejo para los municipios por la caída de ingresos y el impacto de la inflación.

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Las partes acordaron reabrir la mesa paritaria en agosto para evaluará la evolución de los recursos y la posibilidad de nuevos incrementos salariales. (Agencia OPI Santa Cruz)