Santa Cruz firmará la eliminación de retenciones en hidrocarburos

El gobernador Claudio Vidal informó que el miércoles 26 estará en Buenos Aires para firmar con autoridades nacionales la eliminación de las retenciones aplicadas a la actividad hidrocarburífera convencional.

Junto a las provincias productoras de hidrocarburos convencionales como Chubut y Río Negro se verán beneficiadas por la eliminación de un impuesto considerado distorsivo y perjudicial para la competitividad.

El gobierno provincial apuesta a que esta medida permitirá promover nuevas inversiones y acompañar el proceso de recuperación productiva en la Cuenca del Golfo San Jorge, con las nuevas operadoras que se harán cargo de los yacimientos que revirtió la empresa estatal YPF.

Este martes, Vidal firmó el decreto de traspaso de las áreas hidrocarburíferas de YPF en la zona norte, con una inversión de 1254 millones de dólares, hacia las empresas que resultaron adjudicatarias en la reciente licitación pública de Fomicruz. (Agencia OPI Santa Cruz)