Por la eliminación de retenciones al petróleo, Chubut prevé recaudar USD 240 millones extra

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce estimó que la eliminación de retenciones a la exportación de hidrocarburos que se negoció con el gobierno nacional permitirá ingresos extra superiores a los 200 millones de dólares y unos 360 millones de dólares para toda la Cuenca del Golfo San Jorge.

El funcionario provincial sostuvo que el anuncio que comunicó el gobernador Ignacio Torres impactará de manera positiva en las arcas provinciales y aseguró que las retenciones “nos venía perjudicando desde 2018”.

Ponce aseguró que eliminar las retenciones no impactará solo en las exportaciones, que implica entre el 20 al 30% de la producción, sino que mejorará las condiciones del precio en el mercado interno.

- Publicidad -

Las operadoras y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos firmaron un compromiso para “volcar cada dólar adicional a nuevas inversiones, específicamente en convencional y en la Cuenca del Golfo San Jorge”.

El estado provincial cree que será esencial que las empresas cumplan con el compromiso de reinversión, que dará posibilidades de generar mayor empleo y reivindicó que la medida impositiva acordada con el gobierno nacional alcanzará a otras provincias productoras de convencional, como Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén. (Agencia OPI Chubut)