Ruta del Dinero K: Casación ratificó el rol querellante de la UIF

El presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, confirmó que la Cámara Federal de Casación Penal ratificó al organismo como querellante en la causa denominada La Ruta del Dinero K. La Sala IV del tribunal rechazó un recurso interpuesto por la defensa de Lázaro Báez que cuestionaba la legitimidad activa de la entidad estatal para participar en el proceso. El fallo judicial consolida la posición de la UIF frente a los planteos de la defensa técnica del imputado.

Starc indicó que la decisión judicial desestima el argumento de falta de legitimación y valida la participación del organismo desde el inicio del expediente. El tribunal consideró que los cuestionamientos formulados en esta etapa carecían de sustento jurídico. Los magistrados entendieron además que la resolución apelada por la defensa de Báez no constituía una sentencia definitiva ni equiparable, motivo por el cual declararon inadmisible el recurso presentado.

El funcionario sostuvo que el fallo despeja las dudas sobre la permanencia de la UIF en el expediente y brinda estabilidad procesal. Según Starc, la medida preserva la validez de todas las actuaciones realizadas por el organismo y garantiza la continuidad institucional en una causa que definió de enorme trascendencia pública. El titular remarcó que la seguridad jurídica resulta fundamental en investigaciones complejas de lavado de activos.

El presidente de la UIF destacó la articulación con el Ministerio Público Fiscal y el valor del análisis técnico que aporta la entidad. Starc aseguró que la admisión de la querella fortalece la investigación y potencia la calidad del debate probatorio en el sistema penal. El funcionario concluyó que la resolución fortalece el rol de la inteligencia financiera y prometió continuar el trabajo con rigor técnico e independencia. (Agencia OPI Santa Cruz)