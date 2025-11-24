Habrá elecciones en el Consejo de la Magistratura 

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Juzgado de Primera Instancia Electoral de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur anunció que, en el marco del Decreto Provincial N° 2582/25, se inició el proceso electoral para elegir a los abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura en elecciones que se desarrollarán el 5 de diciembre de 2025.

Podrán participar los profesionales inscriptos en el padrón electoral confeccionado “por el Juzgado elegirán dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes, matriculados ante los Colegios Públicos de Abogados de Ushuaia y de Río Grande, respectivamente”.

Para la contienda se registraron 4 listas: en el Distrito Judicial Sur competirán las candidaturas de Alejandro Pagano Zavalía (titular) y María Eugenia Chiarvetto Peralta (suplente), por una parte, y por otra, Santiago Martín D’Angelo (titular) y Olga Mabel Rodríguez (suplente).

Mientras que en el Distrito Judicial Norte, competirán las listas integradas por César Augusto Javier Casco (titular) y Rosa Mandina Andrade (suplente) y por Horacio Marcelo Castelli (titular) y Gabriela Masset (suplente).

El 25 de noviembre de 2025 vencerá el plazo para la presentación de los modelos de boletas por parte de las fórmulas oficializadas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)