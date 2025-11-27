Estatales fueguinos percibirán sus haberes el 5 de diciembre

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Ministerio de Economía de Tierra del Fuego informó que los trabajadores estatales de la administración pública provincial, poderes y entes tendrán depositados sus haberes del mes de noviembre el viernes 5 de diciembre.

La información del pago de salarios incluye a los veteranos de Guerra de Malvinas y colegios privados a quienes se les depositará los fondos el jueves 4 de diciembre y se acreditarán a las 00 horas del viernes 5 del mismo mes.

En tanto, se comunicó que los beneficiarios de los planes y pensiones RUPE-Vejez-Tarjeta Bienestar que se realizará el depósito el martes 2 de diciembre de 2025, acreditándose los montos correspondientes a las 00 horas del miércoles 3 del mismo mes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)