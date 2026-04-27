El PRO reclama falta de diálogo por la reforma política

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El jefe de la bancada amarilla criticó la falta de consultas previas y propuso alternativas a la derogación total de las primarias obligatorias.

Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, marcó hoy una clara distancia respecto al proyecto de reforma política del Gobierno Nacional. El legislador cuestionó la decisión del Ejecutivo de enviar la eliminación de las PASO al Congreso sin una instancia previa de diálogo con sus aliados parlamentarios.

El referente legislativo lamentó este lunes 27 de abril que la administración central girara la iniciativa de forma unilateral. El bloque que conduce todavía no fijó una postura oficial sobre el tema, dado que el Poder Ejecutivo omitió discutir los detalles técnicos con el PRO antes de la presentación formal del texto.

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El diputado rechazó una postura binaria sobre la vigencia del sistema electoral en declaraciones a Radio Rivadavia. Ritondo planteó que la discusión admite grises y sugirió implementar un sistema de primarias no obligatorias o limitadas únicamente a los frentes electorales que no logren presentar listas de unidad.

La interna del bloque y la relación con la UCR condicionan el avance de la ley en el Parlamento. El jefe de la bancada macrista advirtió que cualquier determinación final requiere el aval de la estructura partidaria y del interbloque, donde el radicalismo mantiene una férrea defensa de las elecciones primarias.

El legislador reconoció que el gobierno de Javier Milei posee la facultad de remitir los proyectos que considere necesarios. No obstante, aclaró que la autonomía de su bloque se mantiene firme y que analizarán el impacto real de la reforma antes de comprometer su acompañamiento en el recinto de la Cámara baja.

La falta de coordinación alcanzó incluso a los vínculos directos con los operadores del oficialismo. Ritondo confirmó que no mantuvo reuniones por este tema con el presidente de la Cámara, Martín Menem, ni con el titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, o el propio ministro del Interior, Diego Santilli. (Agencia OPI Santa Cruz)