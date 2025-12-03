Concejo Deliberante de Caleta Olivia aprobó tarifaria 2026

- Publicidad -

El Concejo Deliberante de Caleta Olivia aprobó la nueva tarifaria municipal para el calendario impositivo 2026 y desde el gobierno municipal indicaron que el proyecto de ordenanza fue diseñado “con una mirada sensible, responsable y profundamente enfocada en acompañar a la comunidad”.

Entre los puntos que tendrá en cuenta la nueva normativa será una bonificación para empleados municipales que adhieran al pago mediante el sistema de descuento por planilla; descuento especial para jubilados en el Impuesto Inmobiliario y; las reducciones por pago anual del Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor y Comercio e Industria, con bonificaciones del 30%, 15% y 10% vigentes desde el primer día hábil de enero hasta el 30 de abril.

El gobierno que encabeza Pablo Carrizo adecuó la tarifaria 2026 con los índices del año 2025 y la expectativa de recaudación para el próximo año y pretende ser una “política pública de apoyo, que busca equilibrar las necesidades del Municipio con la realidad que viven los hogares y el sector productivo local”. (Agencia OPI Santa Cruz)