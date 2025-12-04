Cierran causa contra gobernador Melella

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego cerró una causa contra el gobernador Gustavo Melella que investigaba el presunto abuso sexual contra dos personas.

La resolución del máximo tribunal rechaza el requerimiento fiscal de acusación contra el gobernador y fue firmado por los jueces María del Carmen Bataini Javier Mushnik Gonzalo Sagastume y el subrogante Manuel Fernández.

Los jueces intervinientes rechazaron de forma unánime el recurso de casación que había presentado el querellante doctor Francisco Giménez en representación de dos de los denunciantes.

- Publicidad -

La resolución ratifica las decisiones del juez de primera instancia, Raúl Sahade, y de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)