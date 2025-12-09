Salarios 2026: proyección de ajuste del 20% en privados

- Publicidad -

Las empresas del sector privado proyectan un incremento salarial del 20% para el ejercicio fiscal 2026, una cifra que se alinea técnicamente con las expectativas inflacionarias del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). El dato se desprende de la sexta edición del informe de Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA) elaborado por Mercer, el cual procesó información de 518 compañías de diversos sectores entre el 17 y el 25 de noviembre.

El estudio detalla que la pauta del 20% planificada por las corporaciones para el año entrante busca seguir el ritmo de la inflación proyectada, la cual se ubica en el 19,6% según el REM y asciende al 23,9% según las estimaciones de la consultora LatinFocus. En cuanto a la ejecución presupuestaria, el 47% de las firmas encuestadas ya definió sus partidas para el próximo ciclo, mientras que un 26% aún no inició la planificación financiera. Solo un 3% de la muestra limitó su previsión exclusivamente al primer semestre de 2026.

Respecto al cierre del periodo 2025, el punto medio de los aumentos salariales se ubicó en el 30%. El desglose sectorial muestra que industrias como Medios, Entretenimiento, Biotecnología, Bancos, Farmacéutica y High Tech lideraron los ajustes con un 32% anual, mientras que las fintech quedaron rezagadas con un 26%. Inés García Toscano, gerente de Career & Rewards de Mercer, señaló que “el relevamiento TISA refleja la tendencia de las compañías a adoptar una postura prudente, con incrementos que acompañan la inflación esperada”.

- Publicidad -

La frecuencia de los ajustes muestra una desaceleración en la velocidad de actualización de las nóminas. Para 2026, el 36% de las empresas estima aplicar dos aumentos, frente al 34% que evaluó cerrar el año anterior con cuatro actualizaciones. El reporte contrasta estas proyecciones de estabilización con los índices inflacionarios registrados en 2023 y 2024, donde el acumulado anual alcanzó el 211% y 118% respectivamente. (Agencia OPI Santa Cruz)