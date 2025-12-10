Detuvieron a la pareja de la mujer que murió en un incendio en Puerto Deseado

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz detuvo a la pareja de la mujer que murió tras un incendio en un complejo habitacional en Puerto Deseado durante el domingo pasado.

El incendio se desató sobre una residencial ubicada en calle Estrada al 1600 y tras realizarse las primeras pericias se encontró el cuerpo de una mujer sin vida acostada boca abajo en el lugar del siniestro.

Tras las investigaciones se determinó que el incendio fue intencional y se inició la búsqueda de un hombre, pareja de la víctima, quien no se encontraba en el lugar.

En el lugar, los efectivos encontraron la puerta del departamento abierta y con la llave colocada, observándose un paño en la parte inferior y un objeto que obstaculizaba el ingreso.

Integrantes de la División Gabinete Criminalístico Puerto Deseado junto a personal del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1, el Agente Fiscal Local y de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el incendio y la muerte de la mujer.

Los peritos de Criminalística y Bomberos determinaron que el incendio se inició de manera intencional, lo que determinó el cambio de carátula de la investigación.

Horas más tarde, un llamado anónimo alertó sobre la presencia de un hombre en la zona del Cañadón del Mirador, que podría estar relacionado con el incendio.

Hasta el lugar llegaron los efectivos y demoraron al sospechoso, quien tenía un pedido de captura por una causa anterior.

La justicia prosigue con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la relación del detenido con la víctima. (Agencia OPI Santa Cruz)