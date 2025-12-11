Convocan a un Plenario de Trabajadores

- Publicidad -

Los gremios Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos (SOEM), Viales Nacionales, Judiciales de Santa Cruz y la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) de Santa Cruz se unieron para convocar a un plenario de trabajadores para el próximo sábado 13 de diciembre en el SUM de la sede del SOEM.

La convocatoria será a partir de las 15 horas con el objetivo de tratar temas de “alto impacto para la clase trabajadora y la comunidad en su conjunto”, como el proyecto de ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei, la situación del sistema previsional de Santa Cruz y la obra social Caja de Servicios Sociales.

La dirigente de Viales Nacionales, Jacqueline Bórquez sostuvo que “estamos viendo de poder juntar a todos los trabajadores y armar un esquema de lucha ante todo el atropello que se nos viene en 2026”.

Bórquez sostuvo que se deberán debatir sobre “la Reforma laboral y previsional, la reforma educativa y la universidad, que deben seguir siendo públicas y gratuitas”.

En tanto, el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla sostuvo que “los trabajadores necesitamos discutir juntos y de manera organizada lo que está pasando. El ajuste nacional y provincial nos golpea de lleno, y es imprescindible generar espacios de unidad para defender nuestros derechos. Este plenario es un paso fundamental en esa dirección”. (Agencia OPI Santa Cruz)