Ex profesor detenido por abusar de alumnas en Trelew

(OPI Chubut) – Un ex profesor de la Escuela 748 de Trelew, que era responsable de un taller, fue sentenciado a cumplir una pena por abuso sexual contra dos estudiantes de 2º y 4º año.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó su condena y se pidió su detención para cumplir la pena de manera efectiva en una cárcel.

Según la justicia provincial, el abusador deberá estar detenido hasta el 6 de abril de 2029 y estará en condiciones de acceder a beneficios recién el 6 de abril de 2028.

La investigación la realizó el fiscal Fabián Moyano, que en el juicio oral probó que la mañana del 6 de julio de 2018, una alumna de 2º año que tenía 13 años, al entregar planos requeridos por el profesor del Taller de Electricidad le pregunta si podía hacer el trabajo referido durante el receso escolar.

El imputado respondió que “no, pero al mismo tiempo con ánimo de satisfacer sus bajos instintos y afectar el pudor de la niña, desliza su mano izquierda por el brazo de la menor hasta tocarla y apretarle su pecho manifestándole ‘o podemos arreglarlo’, situación que dejó descolocada a la víctima, que solo atinó a correrse de su lado y retirarse del aula”.

El segundo episodio sucedió entre marzo y abril de 2015 cuando una alumna de Electrónica de 4º año, ingresaba al taller tarde cerca de las 8.

“El profesor que estaba en el pasillo se acerca por detrás y con el fin de satisfacer su líbido la sorprende con toques en su cuerpo”, detalló la acusación.

Allí se relata que “sorprendida, la joven gira la cabeza observando que el imputado era la única persona que había a su lado y que tras lo sucedido lo ve que se aleja caminando entre los tornos. La menor conmovida ingresa al aula y le cuenta lo sucedido a un compañero de banco”.

El 21 de abril de 2023 la jueza Mirta Moreno condenó al profesor por abuso sexual simple agravado por ser cometido por encargado de la educación. Le impuso una pena de cuatro años y dos meses de prisión que ahora deberá cumplir de manera efectiva tras quedar firme el fallo. (Agencia OPI Chubut)