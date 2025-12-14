Denuncian a un juez de Esquel por utilizar IA en sus fallo y comercio ilegal

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Tres abogados de Esquel denunciaron por mal desempeño de sus funciones al juez de Esquel Carlos Richeri a quien lo acusan de ejercer el comercio ilegalmente y abuso de poder en una causa que lo involucra.

La presentación ante el Consejo de la Magistratura la firmaron los abogados Alfredo Pérez Galimberti, José Raúl Heredia y Federico Ruffa.

En el escrito acusan a Richeri de montar “una verdadera empresa comercial, una academia privada de enseñanza de destrezas forenses y al asesoramiento profesional de abogados y funcionarios judiciales”.

Los denunciantes señalan que el magistrado cuenta con “dos páginas web donde imparte clases particulares a abogados mediante grabaciones que entrega a cambio de tarifas diferenciales. Además, da cursos on-line que se pueden comprar en conjunto o separados de las clases grabadas. Las páginas son Neolitigantes academy.tiendup.com y Neolitigantes.academy”.

“Publicita cursos, clínicas de casos y workshops (con intervenciones en vivo) dictados por el mismo Richeri, con el objeto de enseñar a desarmar y resolver casos, especialmente los casos reales que tienen en trámite los participantes”, indicaron en la denuncia.

El juez ofrece un método “llamado Stratlex y enseña destrezas forenses, pero sin ningún aval universitario. Es un emprendimiento comercial”.

Las tarifas que se presentan en las páginas son en pesos y en dólares y según un texto que figura en una de ella indica que “como Fiscal, usé este método para construir acusaciones implacables. Ahora, como Juez, te lo enseño para que puedas desarmarlas”.

Los denunciantes recordaron la vigencia de la Ley de Ética Pública e indicaron que los jueces tienen prohibido ejercer el comercio y ejercer la abogacía de cualquier modo.

Pérez Galimberti, Ruffa y Heredia señalaron que en los videos Richeri usa su despacho y la sala de audiencias en los Tribunales de Esquel.

“El empleo de las instalaciones del Poder Judicial, y hasta en ocasiones el uso de la toga, tienden a reforzar su campaña de venta mostrándose como un operador experimentado y criterioso del Poder Judicial de Chubut”, argumentaron en el escrito.

La denuncia también refiere a una sentencia de la Cámara Penal de Esquel, que invalidó un fallo de Richeri por haberlo escrito usando Inteligencia Artificial. Los tres jueces de la Cámara pidieron un sumario al juez. (Agencia OPI Chubut)