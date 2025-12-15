Palazzo denuncia cierre de 30 pymes diarias por política económica

- Publicidad -

Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria y titular de la Asociación Bancaria, rechazó la reforma laboral y denunció la pérdida diaria de 400 empleos y el cierre de 30 pymes bajo la gestión de Javier Milei.

El legislador sostuvo que el proyecto oficial busca mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario. Advirtió sobre la creación del Fondo de Ayuda Laboral (FAL). Según Palazzo, este instrumento permitirá transferir dinero de los jubilados a las empresas para financiar despidos.

El titular del gremio bancario cuestionó la autorización para que las billeteras virtuales operen cuentas sueldo. Señaló que la medida viola la ley de identidad financiera dado que solo los bancos pueden tomar ahorro público. Alertó que los usuarios de estas plataformas carecen de la garantía de los depósitos ante una eventual quiebra.

El bloque de Unión por la Patria presentará propuestas de modificación durante el debate en comisiones. Los puntos a revisar incluyen el uso de inteligencia artificial, la creación de comités mixtos de higiene y la salud mental del trabajador.

Palazzo declaró que la normativa anula la negociación colectiva y debilita a los gremios. Sostuvo que la reforma retrotrae 120 años la situación de los trabajadores.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa radial Sin corbata emitido por Splendid AM 990. (Agencia OPI Santa Cruz)