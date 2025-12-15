Senado: LLA negocia reforma laboral con bloques opositores

- Publicidad -

Patricia Bullrich afirmó que el bloque de senadores de La Libertad Avanza buscará sancionar la reforma laboral antes de fin de año. La legisladora confirmó el inicio de negociaciones con bancadas no kirchneristas para avanzar con la normativa.

La titular del bloque oficialista argumentó que la ley apunta a incorporar al sistema formal al 43% de los trabajadores que se encuentran en la informalidad y al 30% en situación irregular. Sostuvo que la reducción de cargas laborales aumentará los ingresos de las obras sociales y de la ANSES mediante la suma de nuevos aportantes.

Bullrich cuestionó las cuotas solidarias acordadas entre gremios y empresarios en las paritarias. Detalló que estas retenciones representan entre el 2%, el 4% y el 5% del salario de cada empleado. Señaló como ejemplo que los descuentos por servicios de sepelio actuales cubren 25 veces el costo de la prestación.



“Tengo la decisión de llevar adelante esta ley”, declaró Bullrich a La Nación+. La senadora indicó que la afiliación sindical se mantendrá voluntaria. No se especificaron los plazos legislativos concretos ni el número de expediente del proyecto. (Agencia OPI Santa Cruz)