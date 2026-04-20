El 41,8% de capacidad instalada frena la producción metalúrgica

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La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) confirmó el freno de las líneas de producción. La actividad del sector registró una caída del 4,1% interanual durante marzo, frente a un repunte del 1,5% en la comparación contra febrero.

Los números del primer trimestre de 2026 exponen un deterioro persistente. La matriz metalúrgica acumula una contracción del 6,9% en los primeros tres meses del año.

El desglose técnico identifica el epicentro de la recesión fabril. Tres rubros concentran los descensos más pronunciados del tercer mes:

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Otros Productos de Metal: -6,7%

Bienes de Capital: -6,6%

Equipamiento Médico: -6,5%

El mapa productivo muestra un impacto asimétrico en los polos industriales del país. La provincia de Buenos Aires encabeza el retroceso con una baja del 5,6%, seguida por Córdoba, que reporta una disminución del 3,1%.

Frente a la parálisis general, dos segmentos quiebran la tendencia. Las fábricas de Autopartes marcan una suba del 2,1%, mientras que el rubro de Carrocerías y Remolques anota una variación positiva del 2,0% en la medición anual.

El apagón de las maquinarias deja planchado el uso de la capacidad instalada en un 41,8%. El indicador marca el nivel más bajo de los últimos cuatro años e implica una caída de 5,3 puntos porcentuales interanual.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, alertó sobre la gravedad de las estadísticas. El directivo advirtió que “la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector“.

Los balances corporativos muestran márgenes comprimidos por la recesión. El representante industrial afirmó que “la persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo“.

La contracción operativa recorta de forma directa los puestos de trabajo formales. El nivel de empleo anota una disminución del 0,4% mensual y consolida una baja del 2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. (Agencia OPI Santa Cruz)