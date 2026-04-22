Lula da Silva reclamó cambios urgentes en el tablero mundial

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ironizó en Lisboa sobre la entrega urgente del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump para frenar las guerras en el mundo.

El jefe de Estado pronunció estas críticas tras completar una reunión oficial con el primer ministro portugués, Luís Montenegro. La agenda presidencial priorizó el análisis del escenario bélico internacional y la ineficacia de los foros globales.

El líder sudamericano abordó las reiteradas afirmaciones del político estadounidense sobre su propia gestión exterior. “A diario vemos declaraciones que no sé si son en broma o no del presidente Trump diciendo que ya acabó con ocho guerras y que todavía no ganó el Premio Nobel de la Paz”, advirtió el dirigente.

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El gobernante profundizó el tono sarcástico al referirse al exmandatario norteamericano. “Es importante que le otorguemos pronto un premio al presidente Trump para que no haya más guerras. Entonces el mundo vivirá en paz, tranquilamente”, apuntó.

Los registros oficiales marcan actualmente la mayor cantidad de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. Lula da Silva cuestionó la falta de mecanismos institucionales útiles para promover soluciones pacíficas reales.

El funcionario disparó directamente contra el esquema diplomático vigente. “No hay una sola institución capaz de pronunciar la palabra paz. Todo el mundo sabe que estamos en una jornada por el mundo para impulsar cambios en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, reclamó.

La iniciativa brasileña orienta las modificaciones de manera específica al estatuto central del organismo. El texto oficial busca “darle el sentido de existencia” original que los países fundadores concibieron al inaugurar la entidad en 1945.

El itinerario de la actual gira europea del presidente sumó visitas previas a España y Alemania. (Agencia OPI Santa Cruz)