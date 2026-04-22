Municipales de Río Gallegos cerraron acuerdo salarial hasta agosto

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La Municipalidad de Río Gallegos y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) cerraron este martes un acuerdo salarial escalonado y acumulativo hasta percibir los haberes de agosto de 2026, teniendo un impacto del 19% de incremento salarial.

El acuerdo alcanzado en la paritaria municipal implica una recomposición del 10% con los salarios de abril, un 4% con los salarios de julio y un 4% con los salarios de agosto.

De esta manera, la administración municipal que conduce el intendente Pablo Grasso comunicó que el acuerdo se logró “sin apoyo financiero del gobierno provincial ni del nacional”.

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En el encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Robles; las secretarias de Gobierno, Sara Delgado y de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez; y la concejal Daiana Rutherford en representación del Concejo Deliberante.

Por parte de los trabajadores participaron la vocal por los jubilados, Viviana Carabajal, junto al secretario general del SOEM, Pedro Mansilla, y los paritarios Oscar Coñuecar y Carlos Mansilla.

Grasso señaló que “no es solo un número, sino el amor que le ponemos en una administración responsable para mejorar cada vez más nuestra ciudad” y remarcó que el acuerdo se logró “sin ayuda de Nación ni de Provincia, con esfuerzos solitos del municipio, hemos logrado ponerle plata en el bolsillo a nuestra gente”.

El intendente aprovechó para solicitar al gobernador Claudio Vidal que “seamos más empáticos y convoquemos a paritarias para que los trabajadores de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad tengan la misma oportunidad”. (Agencia OPI Santa Cruz)