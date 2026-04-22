Un estudiante ingresó con un arma de aire comprimido en una escuela de Puerto Madryn

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(OPI Chubut) – Tras un episodio ocurrido hace 10 días en Puerto Madryn, se detectó otro caso de un estudiante que llevó un arma de aire comprimido en una escuela de la ciudad portuaria.

La situación se registró en la Escuela N°775 “Malvinas del Sur” de Puerto Madryn, y fue denunciada por una mamá de un estudiante, donde se detectó el arma en el interior de una mochila.

La directora del establecimiento, María Liberata Avendaño señaló que se activó el protocolo de actuación y el abordaje se “centró en contener a los alumnos y evitar la estigmatización. No hay víctimas ni victimarios”.

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“Se trata de un estudiante que altera la convivencia y un grupo que comienza a transitar el miedo en el aula”, aseguró la funcionaria quien sostuvo que existen una necesidad de reflexionar sobre el rol de los adultos y el origen de estos episodios.

El protocolo establece que, ante la sospecha de un arma o una amenaza, se debe dar aviso inmediato a la Justicia y a las fuerzas de seguridad.

Avendaño argumentó que los jóvenes que provocan estas acciones “deben hacerse responsables de sus actos” al indicar que dichas conductas “pueden tener consecuencias penales”. (Agencia OPI Chubut)