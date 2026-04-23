El Gobierno festejó la reactivación judicial de la reforma laboral

- Publicidad -

El presidente Javier Milei festejó este jueves al mediodía la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, que anuló el cerrojo sobre 82 artículos de la nueva legislación. A través de la red social X, el jefe de Estado reivindicó la vigencia de la Ley de Modernización Laboral y apuntó contra la resistencia sindical.

Las declaraciones del mandatario nacional expusieron el alineamiento discursivo de su gabinete. El líder libertario reposteó una publicación escrita por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien replicó previamente los conceptos de su par en el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los mensajes virtuales orquestados desde el Ejecutivo buscaron reafirmar que la norma sancionada el 27 de febrero recupera su pleno poder de fuego. “No podrán detener el crecimiento que se viene para el país“, disparó Milei al conocer el fallo que liquidó la medida cautelar firmada originalmente por el juez Raúl Ojeda.

- Publicidad -

Desde la estructura de la CGT, el triunvirato compuesto por Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo impulsó la paralización del texto en los juzgados. Los dirigentes gremiales argumentaron en su expediente que los apartados ahora restituidos “atentaban contra los derechos adquiridos de los trabajadores“.

La habilitación de la Ley 27.802 impacta directamente sobre las relaciones de contratación. El articulado introduce modificaciones operativas en la jornada laboral, altera el esquema de las indemnizaciones y extiende los plazos formales del periodo de prueba patronal.

Antes del pronunciamiento de los camaristas, la cartera de Pettovello repudió legalmente los amparos que interpuso la central obrera. Los representantes jurídicos del Gobierno catalogaron esas demandas como intentos directos de “obstaculizar las reformas necesarias“.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volcó sus declaraciones a la agenda digital del jueves, mientras tramita una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. “Intentaron frenarla, no lo lograron“, provocó el vocero al evaluar la resolución de la Cámara.

“La Cámara Laboral revocó la medida cautelar que suspendía la ley de Modernización Laboral. Fin.“, sentenció el titular de ministros en su perfil oficial. Frente a la contundencia de la resolución, los abogados de la CGT articulan nuevas impugnaciones para cuestionar la constitucionalidad de la normativa vigente. (Agencia OPI Santa Cruz)