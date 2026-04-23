Piden cerrar la denuncia penal contra la mujer de Manuel Adorni

- Publicidad -

El Ministerio Público dictaminó a favor de frenar el expediente que investiga el traslado internacional de la pareja del funcionario libertario. Los informes gubernamentales negaron la existencia de gastos extraordinarios en la aeronave estatal.

La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo definitivo de la denuncia penal originada por el viaje a Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni. La representante judicial descartó la existencia de una conducta ilícita en el uso de los recursos del Estado por parte de la ciudadana Bettina Julieta Angeleti.

De acuerdo a los datos analizados en el dictamen, los reportes entregados por la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete fundamentaron la postura de la fiscalía. Los documentos oficiales detallaron la operatividad de la aeronave y certificaron los gastos efectuados durante el despliegue de la comitiva.

- Publicidad -

El cruce de información legal permitió a los investigadores desechar las acusaciones iniciales sobre el manejo de los fondos públicos. La magistrada determinó que las acciones cuestionadas no configuran los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal, ni encuadran en otras figuras delictivas tipificadas dentro del Capítulo VII.

Con una capacidad total de 39 plazas, las características del avión Boeing 757-200 resultaron un factor determinante en la evaluación del caso. El análisis técnico del tamaño de la delegación justificó la invitación de Angeleti al catalogarla como un uso razonable de las facultades discrecionales que posee la Presidencia de la Nación.

El pronunciamiento judicial ratificó además que la autorización de abordaje careció de impacto financiero para el país, al no implicar ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria. Los registros de vuelo confirmaron finalmente que la unidad mantuvo más de diez plazas disponibles en cada tramo aéreo realizado entre el 6 y el 11 de marzo. (Agencia OPI Santa Cruz)