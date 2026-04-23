La CGT repudió el bloqueo a periodistas en la Casa Rosada

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La central obrera cruzó al Ejecutivo nacional por impedir la entrada de comunicadores a la sede gubernamental. Los dirigentes compararon la medida de la presidencia con los métodos de la dictadura militar.

Durante este jueves, la CGT emitió un duro comunicado contra el Poder Ejecutivo Nacional tras la orden oficial que prohíbe el ingreso de periodistas a la Casa Rosada. El documento gremial apuntó directamente contra la gestión del presidente Javier Milei al catalogar la decisión administrativa como un acto de “extrema gravedad institucional“.

Mediante el texto difundido en las últimas horas, la cúpula sindical cuestionó la dinámica impuesta por el oficialismo. Los representantes de los trabajadores aseguraron de forma directa que las autoridades nacionales “silencian a la prensa en este circo sin pan”.

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El tridente conductivo conformado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo firmó la declaración institucional. Los secretarios generales sostuvieron que la restricción gubernamental “atenta sensiblemente contra la democracia y el derecho a informarse” que posee toda la ciudadanía.

Al analizar el impacto del bloqueo informativo, el escrito de los gremialistas elevó el nivel de confrontación al remitirse a la historia del país. “La restricción al acceso de las y los trabajadores de prensa a la sede del Poder Ejecutivo constituye un ataque directo a la libertad de expresión y socava el derecho de toda la sociedad a conocer y controlar los actos de Gobierno“, remarcó la entidad sindical.

Frente al accionar del mandatario, la directiva obrera profundizó sus críticas al trazar paralelismos repudiables. “Prácticas de este calibre no han sido puestas en marcha ni en los años más oscuros de la dictadura militar y configuran un retroceso preocupante“, sentenciaron los líderes gremiales.

La estructura cegetista manifestó además su solidaridad explícita con los cronistas afectados por la normativa gubernamental. El pronunciamiento advirtió sobre “la gravedad de avanzar en medidas que restringen derechos fundamentales” y que “tienden a silenciar voces críticas“.

El diagnóstico del marco sociopolítico actual clausuró la misiva de la central obrera. El bloque sindical planteó mediante su documento que el pluralismo y la circulación libre de información “resultan indispensables para la vida democrática“. (Agencia OPI Santa Cruz)