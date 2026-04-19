Las Pastillas del Domingo: ¿Espías en YCRT?; Santa Cruz no puede; Los problemas de la Caja son de caja e YPF: la vaca viva de un país sin vergüenza

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¿Diego Lagomarcino es asesor de YCRT?

El día miércoles 15 de abril 2026 exactamente a las 14:40 hs, llegó a las oficinas centrales de YCRT en calle Cabildo 65 de CABA el señor Diego Lagomarcino, procesado como partícipe necesario en el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en el homicidio del Fiscal Alberto Nisman ocurrido el 18 de enero de 2015.

Antes que Lagomarcino ingresara al sector donde debía dejar sus datos biométricos y quedar registrado en los archivos oficiales de la empresa, fue “rescatado” por el gerente de YCRT Maxi Cáceres, quien evitó el registro y lo condujo dentro del edificio hasta la oficina personal del Interventor Pablo Gordillo, eludiendo todo tipo de controles como es obligatorio a todo ingresante al complejo.

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A la oficina del Interventor Lagomarcino ingresó a las 14:47 y por espacio de una hora y media estuvieron reunidos a solas Pablo Gordillo, el Gerente Maxi Cáceres y el delincuente cibernético Diego Lagomarcino.

No trascendieron (por el momento) los motivos que generaron esta extraña reunión de un alto funcionario del Estado nacional, con un hombre sospechado de ser parte de un magnicidio, que tiene libertad restringida y con el cual (no debería) existir ningún tipo de vinculación institucional, por razones obvias. Las fuentes señalan que existirían fotos de Cáceres y Lagomarcino en el edificio, tras las cuales, obviamente, estamos nosotros.

Si bien vamos a desarrollar esta información en un informe de investigación posterior, especialmente sobre los motivos reales que existen para que el Interventor convoque a la empresa a un delincuente acusado de ser partícipe de una conspiración donde asesinaron a un Fiscal de Estado, causa en la cual está totalmente involucrado, nos preguntamos si el Interventor Gordillo dará alguna explicación y/o si alguien se la pedirá. ¿Gordillo lo querrá a Lagomarcino como “asesor” en YCRT, o ya lo tiene como tal?.

Santa Cruz no puede

Ayer publicamos dos informes donde consta el Decreto Presidencial N° 253/26 en el cual la Nación le traspasa a la provincia de Santa Cruz la potestad de licitar las rutas nacionales, repararlas y cobrar peaje.

En ese marco analizamos que legalmente la sociedad Santa Cruz Puede SAU, al mando del ex coronel Sívori, estaría en condiciones de hacerse cargo, pero ahora tenemos una duda muy grande: ¿Puede, Santa Cruz Puede cobrar peajes en rutas nacionales si no pudo hacerlo en el Parque Nacional los Glaciares?

El último concesionario encargado de cobrar los ingresos de turistas al Parque Nacional Los Glaciares, es (hasta ahora) la empresa unipersonal Santa Cruz Puede SAU.

A partir del 30 de abril de 2026, la empresa estatal provincial Santa Cruz Puede S.A.U. dejará de operar las portadas de acceso al Parque, tras la decisión de la Administración de Parques Nacionales (APN) de no renovar su contrato.

Gustavo Adrián Sívori de “Santa Cruz puede SAU

Desde la provincia dicen que no, pero las fuentes del gobierno nacional denuncian desorden, falta de rendiciones de cuenta, incumplimiento de lo acordado e irregularidades administrativas lo cual obligó a tomar la decisión de quitarle la concesión del cobro a Santa Cruz.

Si Santa Cruz Puede no puede con el acceso a los Glaciares, porque hay serias sospechas de que falta plata ¿De qué sería capaz el invento del gobernador y su amigo el ex militar, si acaso creen que pueden controlar los peajes de las rutas, en caso de que ese sea el plan de recaudación que tienen en mente?.

Los problemas de la Caja son de caja

Venimos refiriéndonos desde hace un par de semanas a los problemas operativos, administrativos y financieros que tiene la Caja de Servicios Sociales. Las quejas que recibimos a diario en nuestra Redacción, no ocuparían decenas de páginas para enumerarlas, pero las últimas novedades que desespera a los afiliados es que la CSS dio de baja el sistema de autorizaciones para la atención y estudios, dado que van a poner otra plataforma la cual recién activarán la semana próxima (con mucha suerte), por lo tanto, como la gente no puede poner en pausa su salud, sus enfermedades ni la atención de sus dolencias, los pacientes están desesperados porque, aunque mes a mes les siguen descontando una onerosa cuota de afiliación, están sin servicio.

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Por lo tanto, si alguien tiene previsto viajar desde el interior a atenderse a Río Gallegos no lo puede hacer, porque no hay ninguna autorización posible desde el sector administrativo de la obra social de la provincia.

Por ejemplo; una cirugía que se debe realizar en Río Gallegos a una persona del interior, la filial (previamente) debe enviar a la CSS en la capital el pedido vía mail. Aquí la CSS le hace una especie de “nota de crédito” donde autorizan la cirugía, que firman las autoridades de la Caja para acceder con ella, luego, al nuevo sistema, cuando éste se encuentre activo. Es una forma de pre-autorizar la práctica que se dilata en el tiempo, como si una práctica quirúrgica pudiera posponerse sin que los afiliados no sufran las más duras consecuencias por esa dilación.

Obviamente quienes han tenido la mala experiencia de tener que ser derivados a CABA, les han dicho que no hay plata; en hospitales del interior “estamos mangueando insumos” (SIC) palabras de una jefa de enfermería “y ni siquiera hay hojas para imprimir derivaciones” señaló una administrativa en su correo.

Otra información que recibimos de una fuente calificada de Los Antiguos, señala que los medicamentos de alto costo han sido pedidos a una droguería a principio del mes de abril y el jueves último se enteraron que la Caja cambió de proveedor porque no habían pagado a la droguería que eventualmente debía enviar los mismos. Esta demora innecesaria hace que el tratamiento se corte y el paciente ponga en riesgo su vida.

Con la falta de medicamentos en la Caja, como la insulina o la metformina (indispensables para diabéticos) o la medicación oncológica etc, los pacientes caen internados a en los hospitales del interior que no tienen insumos, en algunos casos ni gasas o tela adhesiva.

El día jueves, personal administrativo de la filial de Los Antiguos de la CSS (y hay otras filiales que ya no tiene servicio desde mucho antes) cortaron internet por falta de pago, con lo cual, los administrativos de esas filiales de la Caja en el interior, no pudieron subir planes, mandar mails, elevar documentación médica, etc.

YPF: la vaca viva de un país sin vergüenza

El Directorio de YPF está compuesto por Horacio Daniel Marín, su presidente, Manuel Adorni ,Jefe de Gabinete que por estar en funciones públicas no percibe sueldo y Guillermo Francos, Eduardo Ottino, César Rodolfo Biffi, Lisandro Catalán, Guillermo Koenig, Emiliano Mongilardi y José Daniel Álvarez, éste último de Santa Cruz.

De acuerdo a información reciente aparecida en Infobae, los directores y vocales cobran en el año, la cifra de 954 mil dólares de salario, es decir, casi un millón de dólares cada uno, lo cual da una cifra de aproximadamente 80 millones de pesos al mes, excluyendo, claro, al presidente Marín que cobra casi el doble.

El Gobernador Claudio Vidal junto al El jefe de Gabinete de Ministros Daniel Álvarez

Entre los representantes provinciales está Daniel Álvarez, amigo del gobernador Claudio Vidal, ex funcionario K, Jefe de Gabinete de la provincia entre 2023 y 2025, perdedor nato en las elecciones de medio tiempo, hombre que viene del kirchnerismo más acendrado y fue abrazado por la alianza “Por Santa Cruz”, como tantos otros de ese origen político.

Tras dejar el día a día de la gestión en el gobierno de Vidal, Álvarez fue posicionado como Director Titular de YPF por las acciones Clase D, actuando como “el representante directo de la provincia” en la mesa de decisiones de la compañía. Este perdedor de la política provincial, cobra 80 millones de pesos mensuales por hacer (precisamente) nada.

Así como Milei no deja “a pata” a sus amigos, por caso. “el bueno” de Francos y Catalán, que fueron eyectados del Ejecutivo pero cierran la boca porque les dio la beca millonaria de la estatal petrolera, Vidal tampoco relegó a su amigo Álvarez y lo conchabó en YPF, la empresa que los libertarios iban a cerrar, hasta que se dieron cuenta que era una vaca viva, no muerta y comenzaron a ordeñarla. (Agencia OPI Santa Cruz)