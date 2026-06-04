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Los gremios ATE, UPCN y APAP fueron convocados al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para retomar junto al Consejo Provincial de Educación (CPE) la redacción del convencio colectivo para los auxiliares de la Educación.

El pedido lo formalizó la cartera educativa para que se reanude la Mesa de Conformación del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial (CCTS) para los auxiliares de la educación, con el objetivo de avanzar junto a las organizaciones sindicales en la construcción de una herramienta que contemple las particularidades y necesidades de este grupo de trabajadores que se desempeñan en el sistema educativo santacruceño.

La propuesta prevé el desarrollo de una agenda de encuentros periódicos durante el segundo semestre de 2026, con participación del Poder Ejecutivo Provincial y de los gremios que integran la mesa redactora.

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El primer encuentro fue programado para el próximo 12 de junio y desde el Consejo Provincial de Educación indicaron que los auxiliares de la Educación tienen una “tarea que permite generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje”. (Agencia OPI Santa Cruz)