Caleta Olivia: el PJ expulsó, la Virgen convocó

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(Por: Graciela Julio (*) para OPI Santa Cruz) – Caleta Olivia tuvo, durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026, dos escenas bien distintas y, al mismo tiempo, emparentadas.

Por un lado, el sábado 18 de abril, el Congreso Provincial del Partido Justicialista no se realizó en la Casa Peronista, sino en el Centro de Jubilados Alegría de Vivir, ante la expectativa de una convocatoria amplia.

En la previa, María Ester Labado había anticipado que el eje estaría puesto en las sanciones disciplinarias y en la fecha electoral. Y así fue. En esa lógica, los expulsados pasaron a ocupar el lugar de los herejes: dirigentes señalados como traidores al credo partidario, en nombre de un objetivo mayor, el de reagrupar al peronismo kirchnerista santacruceño de cara a 2027.

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Uno de los principales afectados fue José Luis Garrido, quien ya había recibido señales de rechazo político, incluso a través de proyectos que lo declaraban persona no grata en la ciudad. La otra expulsada fue Natalia Gadano, en lo que para muchos resultó una novedad partidaria. Muchos creían que había llegado a ese lugar a partir de acuerdos con el PRO. Sin embargo, era peronista y, por ende, también fue expulsada.

Finalmente, el referente del PJ kirchnerista e intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, habló como figura destacada del encuentro, decidido a reafirmar fronteras frente a los sectores que orbitan entre el peronismo y el armado provincial de SER.

En ese marco, muchas veces la política funciona como una liturgia propia, con ritos de pertenencia, sanciones y promesas de redención.

Por otro lado, un día después, el domingo 19 de abril, Caleta Olivia ofreció la otra escena. La comunidad católica conmemoró el 25° aniversario de la Gruta de la Virgen del Valle, en coincidencia con el tercer domingo de Pascua, fecha en la que tradicionalmente se recuerda la coronación de la Virgen en Catamarca. Hubo procesión, vecinos, familias y devotos reunidos en el barrio Gobernador Gregores.

Allí apareció con fuerza el mensaje del padre Héctor Arismende. Dijo que los problemas actuales no se resuelven solamente con gobernantes o fuerzas de seguridad, sino también con educación, cultura del trabajo y oportunidades para todos. La pregunta, entonces, queda flotando: si la política también habla de oportunidades, ¿Qué lugar deja para quienes expulsa?

Asimismo, el sacerdote puso el foco en los jóvenes, al advertir que, si ellos son dañados, se daña el futuro entero.

Fueron, en definitiva, dos convocatorias distintas, dos liturgias distintas y dos modos de interpelar a la ciudad, aunque con una misma necesidad de fondo: ganar legitimidad ante la comunidad.

A la vez, ambos comparten una realidad común: la pérdida de afiliados y la pérdida de feligreses. En un país donde crece la población desafiliada y donde muchos creyentes viven la fe de manera más autónoma y menos institucional, la Iglesia católica sigue perdurando porque busca adaptarse y salir al barrio. El papa Francisco habló de una “Iglesia en salida”, con las puertas abiertas y dispuesta a llegar a las periferias humanas.

En consecuencia, ambos hechos mostraron el contraste entre dos formas de construir legitimidad. El PJ kirchnerista eligió la depuración de aquellos que, en otros tiempos, podían ser contenidos bajo un mismo Lema político. Sin duda, la política todavía cree que puede ordenar a una comunidad expulsando. La Iglesia, en cambio, eligió convocar a una caminata de fe donde lo central no fue expulsar a nadie, sino sostener una pertenencia porque para perdurar, hay que convocar. (Agencia OPI Santa Cruz)

(*) – Comunicadora y Politóloga.