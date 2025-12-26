Un incendio destruyó un campamento en el Parque Nacional Los Alerces

(OPI Chubut) – Brigadistas que combaten el incendio en el Parque Nacional Los Alerces tuvieron que asistir a un nuevo foco que se registró en la zona centro de la reserva natural y afectó el campamento organizado de Bahía Rosales.
El incendio se registró este viernes a la madrugada, según informó la intendencia del Parque Nacional Los Alerces.
Una cuadrilla de 7 combatientes y 2 guardaparques intervinieron ante las llamas que se originaron por la noche del 25 de diciembre.
Participaron bomberos voluntarios de Trevelin, sofocando el fuego durante la madrugada del viernes que afectó la totalidad de un quincho y cocina del campamento.
En tanto, el incendio en el brazo sur del Lago Menéndez, que comenzó el pasado 9 de diciembre, continúa activo en la cola y “ya está contenido en cabeza y flanco izquierdo, y controlado en flanco derecho. La superficie afectada es de aproximadamente 340 hectáreas de diversa forestación, a verificar en la medición final”. (Agencia OPI Chubut)