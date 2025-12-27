Causa Grillo: Procesamiento y embargo millonario al gendarme Guerrero

- Publicidad -

La Cámara Federal ratificó hoy el procesamiento y un embargo de $203.000.000 sobre los bienes del gendarme Héctor Jesús Guerrero. El efectivo de la Gendarmería Nacional enfrenta cargos por lesiones gravísimas agravadas por el abuso de su función y cinco hechos de abuso de armas, en el marco de la causa que investiga el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo.

El tribunal de alzada, integrado por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, desestimó la apelación de la defensa y validó la hipótesis de una conducta deliberada por parte del uniformado. La resolución judicial confirma que el accionar de Guerrero causó al reportero gráfico una fractura expuesta de cráneo y lesiones con riesgo de vida, demandando más de 30 días de curación e incapacidad laboral.

Mecánica del disparo y peritajes

El fallo acredita técnicamente la responsabilidad del agente basándose en la reconstrucción del hecho ocurrido el 12 de marzo, entre las 17:00 y las 17:25. Según los peritajes citados en el expediente:

- Publicidad -

Guerrero disparó con una pistola lanza gases de manera horizontal, contraviniendo los manuales del fabricante y estándares internacionales.

disparó con una pistola lanza gases de manera horizontal, contraviniendo los manuales del fabricante y estándares internacionales. El impacto se produjo a una distancia de 50 metros del cordón policial.

metros del cordón policial. Se registró una reiteración de disparos en un lapso corto, lo que descartó la teoría del “disparo accidental” o “hecho aislado” planteada por la defensa.

La autoría material se sustentó en evidencia visual compuesta por videos de drones, registros de medios de comunicación, material de organismos de derechos humanos e informes internos de la Gendarmería. Estos elementos permitieron trazar la trayectoria del proyectil y aislar la conducta del imputado respecto al resto del operativo. (Agencia OPI Santa Cruz)