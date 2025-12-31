Lanzaron el operativo de Seguridad Vial “Verano Vivo 2025-2026”

- Publicidad -

Este lunes se lanzó oficialmente el Operativo “Verano Vivo 2025-2026”, una campaña de prevención vial que se extenderá hasta el 22 de marzo.

La presentación fue encabezada por la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, junto al comisario mayor Martín Lebrand, jefe del Departamento de Unidades Operativas Camineras Zona Sur.

Las autoridades señalaron que el objetivo central del operativo es evitar siniestros viales, tragedias en rutas y caminos provinciales, apelando tanto al control preventivo como a la responsabilidad individual de quienes circulan.

“Un momento de descanso o vacaciones no puede transformarse en una tragedia. Por eso trabajamos, y por eso necesitamos el acompañamiento de los ciudadanos”, señaló María Sanz y recomendó el uso permanente del cinturón de seguridad, el respeto a los límites de velocidad y la necesidad de planificar los viajes con tiempo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas propias de la provincia.

A su vez, señalaron que la velocidad máxima permitida en Santa Cruz es de “110 kilómetros por hora”, y aclararon que el control “no apunta a sancionar únicamente, sino a generar conciencia vial”.

El comisario mayor Lebrand sostuvo que en verano se suman al operativo las comisarías locales de aquellas localidades donde no existen unidades camineras específicas, como es el caso de Puerto San Julián o Comandante Luis Piedra Buena, lo que permite ampliar la cobertura sin descuidar la prevención en las jurisdicciones urbanas.

Destacó que entre las principales infracciones detectadas se encuentran “el exceso de velocidad, la falta de uso del cinturón de seguridad, el transporte inadecuado de menores sin sistemas de retención infantil, el sobrepaso indebido y el consumo de alcohol al conducir”.

Allí recordaron que en Santa Cruz rige la ley de alcohol cero al conducir. (Agencia OPI Santa Cruz)