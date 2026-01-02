Investigan la muerte de un hombre en El Calafate luego de un violento intento de robo

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz investiga la muerte de un hombre en el barrio Salesiano de El Calafate que ocurrió en la madrugada del 1° de enero tras un intento de robo.

Ahora la Justicia interviniente pidió que se haga una investigación de las causas del deceso de Pablo Gustavo Rufino de 48 años para dilucidar si fue producto de una descompensación o de las agresiones sufridas durante el intento de robo en su vivienda ubicada en calle Antonella Bahamonde al 1000.

La pareja de la víctima informó a la policía que dos hombres ingresaron a su domicilio alrededor de las 5 horas de este jueves con fines de robo, donde en el interior de la vivienda se produjo un forcejeo con golpes.

- Publicidad -

Tras la pelea, el hombre perdió la vida, aunque se descartó que los ladrones hayan utilizado algún arma y sólo se constataron lesiones producto de los golpes recibidos.

Ahora se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte y la policía rastrea quienes serían los delincuentes que se llevaron un teléfono celular y la billetera de la víctima y revisarán las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

La pareja del fallecido indicó que uno de los agresores habría portado un arma de fuego, aunque no se habría utilizado en la escena del crimen. (Agencia OPI Santa Cruz)