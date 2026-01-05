ATE marcha hoy a Plaza Italia en rechazo a la captura de Maduro

- Publicidad -

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó una movilización para la tarde de hoy en la Ciudad de Buenos Aires. La protesta, convocada por la conducción nacional del sindicato, tendrá su epicentro a las 17:00 en Plaza Italia, en el barrio de Palermo. La consigna principal apunta directamente a la política exterior norteamericana: “Fuera Estados Unidos de América Latina”.

Esta medida de fuerza surge como respuesta inmediata al operativo militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Desde el gremio estatal, la conducción busca repudiar lo que consideran una injerencia extranjera en la región.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, fundamentó la convocatoria bajo la premisa de la defensa de la soberanía. El dirigente fue crítico con la administración de Donald Trump, señalando que el accionar militar representa una violación al derecho internacional. “Se creen los dueños del mundo y hay que frenarlos”, sentenció Aguiar respecto a la intervención.

El clima de tensión ya se había sentido el fin de semana. Durante el sábado, diversas organizaciones de izquierda se concentraron frente a la Embajada de Estados Unidos para advertir sobre los riesgos de un cambio de régimen forzado por una potencia extranjera. ATE se suma ahora a esta ola de reclamos, aportando el peso de su estructura sindical a la protesta.

Ante la previsión de nuevas concentraciones y para evitar desbordes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenó un refuerzo de seguridad en las zonas diplomáticas y puntos clave como Palermo. Se recomienda a los ciudadanos que deban transitar por la zona de Plaza Italia tener precaución ante posibles cortes de tránsito a partir de la tarde. (Agencia OPI Santa Cruz)