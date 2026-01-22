Argentina rompe su techo histórico y bombea casi 870 mil barriles diarios de crudo

- Publicidad -

El balance comercial del sector energético cerró 2025 con un saldo favorable acumulado de US$7.815 millones, una cifra que se explica estrictamente por la tracción exportadora y el freno en las compras al exterior. La producción de petróleo en Argentina marcó un nuevo techo histórico en diciembre al bombear 868.712 barriles por día, lo que consolidó una suba interanual del 14,8%.

Los datos oficiales, despojados de la retórica política sobre el “rol ordenador del Estado”, muestran una dinámica de mercado clara. La Secretaría de Energía confirmó que la mejora mensual contra noviembre fue del 2,3%, pero el dato relevante para la caja nacional está en la balanza de divisas de diciembre:

Exportaciones: US$1.067 millones

Importaciones: US$174 millones

Saldo positivo mensual: US$893 millones

El flujo de caja y el ahorro de divisas

Al analizar el acumulado anual de 2025, la ecuación financiera muestra un cambio de tendencia drástico respecto al ciclo anterior. El saldo final mejoró en US$2.085 millones en comparación con el mismo periodo de 2024.

Este resultado se construyó sobre dos columnas financieras. Por un lado, el ingreso genuino de dólares por mayores ventas al exterior sumó US$1.369 millones. Por el otro, el ahorro forzoso o sustitución de compras generó una caída en las importaciones de energía por US$716 millones, completando el cuadro de superávit que la administración nacional celebra como “potencial energético consolidado”. (Agencia OPI Santa Cruz)