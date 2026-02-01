Atlántico Sur: Preocupación por vuelos militares entre Malvinas y Chile

- Publicidad -

(OPI TdF) – La actividad aérea en la base de Mount Pleasant ha dejado de ser una rutina de relevos para transformarse en una exhibición de logística de largo alcance. El reciente despliegue de un Airbus KC.Mk 2 Voyager de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF), que culminó con una escala en territorio chileno tras operar en la zona antártica, ratifica la consolidación de un corredor estratégico que elude la vigilancia argentina y refuerza la posición británica en el Atlántico Sur.

El Voyager no es un avión de transporte convencional; es una plataforma de reabastecimiento en vuelo que actúa como multiplicador de fuerzas. Su operación coordinada con el Airbus A400M permite que las capacidades militares del Reino Unido se proyecten miles de kilómetros más allá de las islas. Durante 2025 y lo que va de 2026, este esquema ha permitido mantener una presencia constante sobre áreas de interés pesquero y científico, zonas que Argentina considera bajo su jurisdicción.

Chile: El aliado necesario

La escala en una base de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) evidencia que, pese a las declaraciones diplomáticas regionales, la relación de cooperación militar entre Londres y Santiago se mantiene inalterable. Para Chile, brindar apoyo logístico a estas aeronaves consolida su posición como “puerta de entrada” a la Antártida, pero para Argentina, representa una debilidad en el bloque regional de apoyo al reclamo de soberanía por las Islas Malvinas.

Lo que más alarma a los especialistas en defensa es el patrón de vuelos con transpondedores apagados o destinos no declarados. La capacidad de reabastecimiento del Voyager garantiza que el A400M pueda cumplir misiones de larga duración sin depender de aeropuertos continentales argentinos, neutralizando cualquier intento de presión diplomática mediante la restricción del espacio aéreo. En este escenario, la base de Mount Pleasant se reafirma como el nodo militar más potente del hemisferio sur. (Agencia OPI Tierra del Fuego)