La Fiscalía de Francia ordenó el allanamiento de la sede nacional de la red social X y citó a declarar a sus principales directivos, Elon Musk y Linda Yaccarino, en el marco de una investigación penal por delitos graves y manipulación algorítmica. El procedimiento, ejecutado por la Dirección General de la Gendarmería Nacional, surge tras dos denuncias presentadas el 12 de enero y el 9 de julio de 2025, centradas en el impacto de la plataforma sobre el debate democrático y su presunta responsabilidad en la difusión de contenidos ilícitos. Las autoridades judiciales buscan recabar pruebas directas sobre el funcionamiento interno de la empresa para determinar el grado de complicidad en la propagación de material prohibido.

El núcleo de la investigación judicial apunta a la responsabilidad de la empresa en la gestión de contenidos a través de su inteligencia artificial, Grok, señalada por la propagación de discursos negacionistas. Asimismo, el Ministerio Público de París indaga la presunta complicidad de la red social en la difusión de pornografía infantil y la manipulación de algoritmos que interfieren en la transparencia de la discusión pública. Estos hechos han llevado a la justicia francesa a escalar la presión sobre la firma tecnológica, exigiendo explicaciones técnicas sobre los mecanismos de control que operan en la plataforma.

La fiscal Laure Beccuau confirmó que las citaciones enviadas a Elon Musk y Linda Yaccarino corresponden a la figura de audición voluntaria, programada para el próximo 20 de abril de 2026 en París. Según la funcionaria, este paso procesal otorga a los directivos la oportunidad de detallar las medidas de cumplimiento normativo que la empresa pretende implementar para ajustarse a la legislación local vigente. El registro de la sede física de X en Francia constituye una acción fundamental para confrontar la información técnica de la compañía con las evidencias recabadas durante el primer año de la investigación.

Mientras el proceso avanza bajo la supervisión de la Gendarmería Nacional, la transparencia y la honestidad informativa se vuelven pilares críticos ante la penalización de tácticas que distorsionan la realidad. La comparecencia de Musk y Yaccarino será determinante para definir el futuro legal de la red social en Francia y su capacidad para operar bajo estándares que garanticen la seguridad de los usuarios y la integridad del ecosistema digital. (Agencia OPI Santa Cruz)