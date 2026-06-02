Kicillof prohibió viajes de funcionarios al Mundial de Fútbol

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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ordenó la prohibición absoluta de viajes al exterior para todo el gabinete con motivo del Mundial de Fútbol 2026. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, notificó la directiva oficial que restringe los traslados de ministros y secretarios estatales a Canadá, Estados Unidos y México. La medida busca frenar el impacto político ante la severa crisis económica que afecta al territorio bonaerense.

El control interno implementado por el Poder Ejecutivo provincial incluye un cruzamiento de datos directo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según los registros de la gobernación, esta auditoría busca identificar si algún directivo estatal adquirió entradas para los partidos de la Selección Argentina. Las autoridades confirmaron que detectaron a un miembro del gabinete con pases tramitados y lo obligaron a devolver los tickets de forma inmediata.

Ultimátum institucional y control de licencias

El esquema punitivo de la administración bonaerense anula cualquier solicitud de licencia o excepción protocolar durante el torneo deportivo. Consta en las directivas ministeriales que el funcionario que decida viajar a la competencia enfrentará el pedido de renuncia obligatoria e inmediata. La jefatura provincial busca blindar la narrativa de austeridad en un contexto de alta restricción presupuestaria.

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“A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, manifestó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al ratificar la orden del gobernador Axel Kicillof.

Pantallas masivas y reconfiguración de pasajes

La contingencia obliga a los agentes estatales a modificar sus esquemas comerciales particulares ya contratados. La directiva firmada por la gobernación establece que quienes posean pasajes aéreos adquiridos deberán dejar el ticket abierto para las vacaciones individuales. El control gubernamental descarta el uso de viáticos, fondos públicos o estructuras del Estado para fines ajenos a la gestión bonaerense.

La alternativa oficial para el seguimiento de la competencia se limitará al territorio de la provincia de Buenos Aires. La AFA coordinará junto a los intendentes locales la instalación de pantallas gigantes y zonas de Fan Fest gratuitas en los municipios. El control de asistencia de las segundas y terceras líneas de la administración centralizada continuará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno durante todo el mes de junio. (Agencia OPI Santa Cruz)